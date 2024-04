Kampong wint inhaalduel bij Oranje-Rood, klimt naar derde plaats

Kampong begon sterk aan de hervatting en de bezoekers kregen al vroeg twee grote kansen. De onvermijdelijke voorsprong volgde in het tweede kwart. Lageman tikte een rebound binnen, nadat een schot van Jonas de Geus nog knap werd gered door de Eindhovense doelman.

Fraaie actie

Phijffer besliste het duel in het tweede kwart. De aanvaller werd volledig vrijgelaten in het doelgebied en kon van dichtbij binnenschieten. Het voorbereidende werk was van Bram van Battum, die de bal na een fraaie actie perfect afleverde.