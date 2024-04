Natuur wordt 'muzikant' en kan royalty's krijgen

De fluitende vogel in het nummer Blackbird, de krekels in The Rain van Missy Elliott of Amazonegeluiden in een nummer van Ellie Goulding: vanaf nu kan de natuur net als zangers en muzikanten betaald worden voor haar bijdrage aan muziek.

Artiesten die natuurgeluiden in hun muziek gebruiken, kunnen er voortaan voor kiezen om 'Nature' officieel als meewerkende artiest aan te merken. Een deel van hun verdiensten gaat dan naar goede doelen die zich met natuurbescherming bezighouden.

Het is een initiatief van het Museum for the United Nations, een mondiaal instituut dat zich inzet voor cultuur. Het plan is opgezet in nauwe samenwerking met muzikanten, creatieven en verschillende natuur- en milieuorganisaties.

In een poging om mensen meer te betrekken bij bescherming van de natuur via iets universeels als muziek, ontstond het idee om de natuur intellectueel eigendom te geven.

40 miljoen dollar

Wie nu luistert naar een nummer waaraan de natuur heeft 'meegewerkt', zorgt er automatisch voor dat daaraan royalty's worden uitgekeerd. De initiatiefnemers willen met de actie 40 miljoen dollar ophalen voor natuurbehoud.

"David Bowie feat. NATURE", staat er nu bijvoorbeeld bij Bowies opnieuw uitgebrachte nummer Get Real op grote muziekstreamingdiensten als Spotify en Apple Music. Op Spotify is een playlist te vinden van nummers waar de natuur credits voor heeft gekregen. De komende tijd verschijnen nog meer nummers waarbij de natuur een van de meewerkende artiesten is.