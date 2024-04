Aston Villa na penalty's naar halve finales Conference League, ook Fiorentina door

Aston Villa heeft zich ten koste van Lille geplaatst voor de halve finales van de Conference League. De ploeg van trainer Unai Emery was donderdag de betere in de strafschoppenserie.

De huidige nummer vier van de Premier League keek na negentig minuten tegen een 2-1 achterstand aan, wat na de 2-1 overwinning in Birmingham genoeg was voor een verlenging. In de penaltyreeks redde doelman Emiliano Martínez tweemaal, één keer meer dan Lille-keeper Lucas Chevalier.

Door de nederlaag is het Lille niet gelukt om zich voor het eerst in de clubgeschiedenis bij de laatste vier van een Europees toernooi te voegen - de Intertoto Cup niet meegerekend.

In het eigen Stade Pierre-Mauroy kwam Lille na een kwartier op voorsprong, nadat Yusuf Yazici in het vijandelijke strafschopgebied over het hoofd was gezien door de defensie van Aston Villa. De middenvelder schoof de bal overtuigend in de hoek.

Vastberaden

Na rust verdubbelde Benjamin André de voorsprong namens de thuisploeg. Lille leek vastberaden de overwinning niet meer uit handen te geven, maar incasseerde in de slotminuten alsnog een doelpunt.

In een poging een voorzet te stoppen, buitelde Lille-doelman Lucas Chevalier over een medespeler heen. Het was Villa-verdediger Matty Cash die van de botsing profiteerde door de aansluitingstreffer snoeihard in de bovenhoek te schieten. De spelers van Lille eisten, tevergeefs, een VAR-check.