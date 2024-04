Allman Brothers Band-gitarist Dickey Betts overleden

Dickey Betts, de gitarist en medeoprichter van de Allman Brothers Band, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan kanker en een chronische longziekte, laat zijn manager weten aan Rolling Stone.

"Verdrietig en met een bezwaard hart maakt de familie Betts het vreedzame overlijden van Forrest Richard 'Dickey' Betts bekend", staat in een verklaring die zijn manager heeft gedeeld. De artiest is vandaag thuis overleden in Osprey, Florida, in het bijzijn van zijn familie.

De Allman Brothers Band, uit de staat Georgia, werd in 1969 opgericht door onder meer bassist Berry Oakley en de broers Duane en Gregg Allman. De band wordt gezien als baanbrekend in het genre 'southern rock' en beleefde zijn grootste successen in de eerste helft van de jaren 70.

Betts schreef en zong de grootste hit van de groep, Ramblin' Man, die in 1973 werd uitgebracht. Ook componeerde hij een aantal bekende instrumentale nummers, waaronder Jessica en In Memory of Elizabeth Reed.

Alcoholverslaving

Betts werd in 1995 opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame als lid van de Allman Brothers Band. In de jaren 90 kreeg kampte hij met een alcoholverslaving en werd hij verschillende keren opgepakt. In 2000 werd hij naar eigen zeggen uit de Allman Brothers Band gezet, hoewel de bandleden zeiden dat hij zelf was opgestapt.

Daarna deed hij nog verschillende pogingen om zijn carrière nieuw leven in te blazen, maar zonder succes.

Met de dood van Betts is de 79-jarige drummer Jaimoe Johanson de laatste nog levende medeoprichter van de groep.