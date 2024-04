Oekraïne waarschuwt: Wereldoorlog als Rusland zegeviert

Oekraïne heeft met de laatste Patriot van Duitsland vier van deze systemen. "Daarmee kunnen ze eigenlijk alleen de grote stedelijke gebieden verdedigen, maar dan houdt het ook op", zegt Wijninga, die denkt dat ook Nederland één Patriotsysteem zou kunnen missen. "Nederland heeft drie operationele systemen en één reserve systeem." Maar demissionair premier Mark Rutte heeft al gezegd dat we nu niet gaan leveren.

In NAVO-afspraken is vastgelegd welke wapens en wapensystemen landen in huis moeten hebben, zodat de alliantie als geheel voldoende slagkracht heeft. Toch is wapensteun aan Oekraïne op korte termijn voor NAVO-lidstaten het allerbelangrijkste, ook als ze daardoor tijdelijk de NAVO-vereisten niet halen, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg gisteren.

Het komt aan op politieke wil, zegt Osinga. "En met name in de VS schort het daar aan en dan is Donald Trump nog niet eens president." Terwijl de situatie volgens Osinga nijpender is dan ooit. "Als Oekraïne verliest, is dat echt een gitzwart scenario."

Grote gevaar

Verlies van Oekraïne is volgens Osinga een signaal aan de Russen dat ze wegkomen met agressie. Een teken dat ook andere autoritaire landen zullen zien. "Het Westen kan het niet aan, is verdeeld, niet in staat zich te verdedigen." De Russen zullen dan gaan testen, verwacht hij. "Een kilometertje over de grens, reageert het Westen? Is dit genoeg voor artikel 5? Zo niet, dan weer een stapje verder? Dát is het grote gevaar."

Nederland heeft samen met andere landen inmiddels duizend Patriot-luchtverdedigingsraketten besteld en er wordt een productielijn daarvoor opgezet in Duitsland. "Dat is natuurlijk goed, maar daar heeft Oekraine dit jaar nog niets aan. En artilleriegranaten komen pas in de zomer. We zijn echt veel te laat begonnen", zegt Osinga. "Stoltenbergs opmerking is daarom ook belangrijk. Ja, leveren aan Oekraïne is een risico, maar op dit moment is het een groter risico dat Oekraïne zou kunnen verliezen."

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt zaterdagavond over wetsvoorstellen die financiële hulp vrijmaken voor Oekraïne. De Amerikaanse Senaat boog zich in februari al over een pakket van 60 miljard dollar aan economische en militaire steun voor Oekraïne en nam dat aan. Maar de Republikeinen in het Huis zijn tegen, onder meer vanwege een conflict over immigratie.