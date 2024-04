Wetenschappers ontdekken per ongeluk dat hommels onder water kunnen overleven

Wetenschappers in Canada hebben bij toeval ontdekt dat een veel voorkomende hommelsoort zeker een week onder water kan overleven. Door een lekkage in hun laboratorium kwamen hommelkoninginnen die in winterslaap waren in het water terecht, maar dat overleefden ze.

Na de goede afloop van het ongelukje besloten de wetenschappers van de universiteit van Guelph dit verder te onderzoeken. Ze plaatsten in totaal 143 hommelkoninginnen in winterslaap onder water gedurende acht uur, een dag, of een week. Het overlevingspercentage was in alle gevallen ongeveer gelijk; acht weken later leefde bijna 90 procent van de hommels nog steeds, beschrijven ze in het tijdschrift Biology Letters.

Het zou goed nieuws zijn, zeker als meer hommel- of bijensoorten dit kunnen, zeggen de wetenschappers. Dat lijkt hen waarschijnlijk, maar het moet nader onderzocht worden. De hommels in het laboratorium waren van de soort Bombus impatiens, in Noord-Amerika een van de meest voorkomende hommelsoorten.

Regen en overstromingen

Veel bijen en hommels overwinteren onder de grond. Door klimaatverandering zullen ze daar steeds vaker te maken krijgen met de gevolgen van zware regenval en overstromingen. Andere insecten gaan meestal dood wanneer ze in het water terecht komen.

Hommels, bijen en andere insecten zijn onmisbaar voor ecosystemen op aarde, omdat ze planten en bomen in stand houden. De lijst van hommel- en bijensoorten die met uitsterven bedreigd worden, is lang.