Skjelmose hersteld van zware onderkoeling Waalse Pijl: 'Nog nooit zo naar gevoeld'

Hoe het allemaal begon? "Wielerploeg UAE viel al vrij vroeg aan. Net toen het begon te hagelen. Ik probeerde te volgen, maar kreeg mijn regenjasje niet op tijd aan. En toen het eindelijk lukte, de eerste keer bovenop de Muur van Hoei, was het al te laat. Ik kreeg het zo ontzettend koud, daar kon ik niet meer van herstellen. De kou trok door tot in mijn botten. Zonde, want ik voelde me erg goed."

"Eigenlijk had ik gedacht dat de organisatie zich zou beroepen op het protocol voor extreem weer. Zeker door de hagel en het onweer. Ik denk dat het weer vijftien minuten lang slecht genoeg was om de koers te stoppen."

Terugblikkend: "De grootste fout die we gemaakt hebben, is dat we niet goed hebben voorbereid waren op de regen."

Uno-X 'supergoed' voorbereid

Skjelmose geeft de wielerploeg Uno-X een pluim. De renners van de Scandinavische formatie reden allemaal de Waalse Pijl uit. "Zij waren supergoed voorbereid, misschien hadden ze het in het begin van de koers veel te warm in hun kleren, maar dat heeft ze uiteindelijk wel gered."

Normaal gesproken gedijt Skjelmose juist goed in de kou. "Ik worstel er eigenlijk nooit mee. Maar ik heb deze winter hard gewerkt om gewicht kwijt te raken, zo'n twee kilo, omdat dat heel erg helpt in de hitte. Maar gisteren hebben we gezien dat gewichtsverlies ook een groot nadeel kan hebben in de kou."