Spaanse reclamefolders van Zeeman per ongeluk bezorgd in Den Haag

Textielketen Zeeman heeft in Den Haag reclamefolders laten bezorgen die eigenlijk bedoeld waren voor Spanje. Diverse inwoners hebben daardoor een folder met Catalaanse tekst gekregen. Volgens het bedrijf zijn de folders per ongeluk verwisseld.

Op de voorkant staat de tekst: "Benvinguts al nou Zeeman de Premia de Mar." En ook: "25% de descompte d'obertura en 1 article de la teva elecció." Catalaans voor: "Welkom bij de nieuwe Zeeman in Premia de Mar. 25 procent openingskorting op een artikel naar keuze."

Op sociale media kan wel worden gelachen om de fout, schrijft Omroep West. "Ik weet dat de aarde opwarmt, maar om nu de folder van Zeeman in het Spaans te sturen lijkt mij een beetje overdreven", reageert iemand. Een ander zegt: "Het geeft je echt een zomers gevoel als je een folder van de nieuwste Spaanse vestiging van de Zeeman krijgt."

Omgewisseld

De folders die in Den Haag zijn bezorgd waren dus bedoeld voor omwonenden van een nieuwe vestiging in Premia de Mar, even ten noorden van Barcelona. Een woordvoerder van de textielketen laat weten dat er een fout is gemaakt. "Er zijn twee folders verwisseld in Spanje en Nederland."

Mensen in de omgeving van een vernieuwd filiaal in Den Haag hebben daardoor de buitenlandse variant ontvangen. De Nederlandse folder is overigens niet in Spanje bezorgd.