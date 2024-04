Griekspoor bij eerste wedstrijd ATP Boekarest onderuit tegen Fucsovics

Tallon Griekspoor is bij het ATP-toernooi in Boekarest in de achtste finales gestrand. De stabiele en taaie Márton Fucsovics uit Hongarije (ATP-82) was de Noord-Hollander met 7-5, 6-1 de baas.

Griekspoor, de nummer 26 van de wereld, was als tweede geplaatst in Boekarest en had in de eerste ronde een bye. Fucsovics is de mondiale nummer 82.

Breekkansen

De Nederlander kreeg bij een 3-2 voorsprong in de eerste set twee breekkansen, maar die poetste de Hongaar weg met scherp geplaatste opslagen. Na een regenpauze op 5-5 leverde Griekspoor meteen zijn opslag in. Dat kostte hem de set.

Griekspoor won in de twee eerdere duels met Fucsovics geen set en slaagde daar ook nu niet in. In de tweede set leverde hij op love zijn eerste opslaggame in. De oerdegelijke Fucsovis werkte opnieuw twee breekpunten weg, kwam snel op 3-0 en liet zich niet meer verrassen.

Volgende week komt Griekspoor in actie op het masterstoernooi van Madrid.