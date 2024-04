Jonge kinderen neergestoken op straat in Frankrijk

Twee kinderen zijn in Frankrijk gewond geraakt toen ze op straat werden aangevallen door een man met een mes. Dat gebeurde in Souffelweyersheim, een voorstad van Straatsburg. Er is een verdachte opgepakt.

Het eerste kind, een meisje van 11, werd voor een school aangevallen en in haar gezicht gestoken. Het tweede slachtoffer is 6 jaar. Zij werd even verderop neergestoken op een plein.

De twee meisjes zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet in levensgevaar. Uit voorzorg waren meerdere scholen in de omgeving enige tijd afgesloten.

Enkele minuten na de tweede steekpartij werd een man van 30 aangehouden in de buurt van de school. Hij wordt verhoord. Zijn motief is nog onduidelijk. Franse media schrijven dat de man niet bekend is bij de politie.