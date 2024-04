AfD-kopstuk Björn Höcke voor rechter om gebruik 'nazi-slogan'

De leider van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) in de Oost-Duitse deelstaat Thüringen, Björn Höcke, is vandaag voor het eerst voor de rechter verschenen. Hij staat terecht op verdenking van het gebruiken van een nazi-slogan.

In een campagnetoespraak in 2021 zei Höcke tegen zijn publiek "Alles voor Duitsland", een slogan die ook gebruikt werd door de Sturmabteilung van de nazi's (SA). Hij riskeert nu een celstraf van drie jaar, en een verbod op het uitvoeren van een politieke functie.

Höcke 'heeft het niet geweten'

Höcke (52), een voormalig geschiedenisdocent die nu de AfD leidt in Thüringen, zegt zelf dat hij niet wist dat de slogan een nazi-geschiedenis had. Hij heeft de term nogmaals gebruikt in december afgelopen jaar, maar wordt daarvoor in deze zaak niet vervolgd.

Binnen de AfD staat Höcke bekend als de leider van de nationalistische tak van de partij ('Der Flügel'). Die is door veiligheidsdiensten officieel als rechts-extremistisch bestempeld en wordt als staatsgevaarlijk in de gaten gehouden. Hij kwam in 2018 in het nieuws door het Holocaust-monument in Berlijn te bestempelen als een "schandelijk monument", en noemde kort daarvoor de Duitse omgang met de Holocaust "verlammende herinneringspolitiek". Hij pleitte voor meer aandacht voor de Duitse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog.

Gedwongen uitzetten migranten

Eerder dit jaar werd er dagenlang gedemonstreerd tegen de AfD door honderdduizenden Duitsers, nadat een geheime ontmoeting aan het licht was gekomen tussen de partij, prominente rechts-extremistische figuren en rijke ondernemers. Zij hadden in Potsdam een plan besproken om miljoenen migranten uit te zetten, als de partij ooit aan de macht zou komen.

Alle kritiek ten spijt, gaat het de partij voor de wind in Thüringen: de partij staat aan kop in de peilingen voor de regionale verkiezingen in september. Vooralsnog is er echter geen partij die met de AfD een coalitie wil vormen.

Vorig jaar veroverde de AfD in Thüringen al de allereerste bestuursfunctie uit zijn geschiedenis, zij het op een laag niveau: AfD-kandidaat Robert Sesselmann werd toen verkozen tot districtsbestuurder in de dunbevolkte regio Sonneberg.