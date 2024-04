Formule 1 langer te zien bij Viaplay ondanks hoger bod Ziggo

Viaplay blijft de komende jaren de Formule 1 in Nederland uitzenden. De streamingsdienst heeft het contract, dat na dit seizoen afliep, verlengd. Dat melden ingewijden aan de NOS.

Viaplay bezit de Nederlandse uitzendrechten van de Formule 1 sinds 2022. Daarvoor betaalt het Zweedse bedrijf ongeveer 30 miljoen euro per jaar. Voor de nieuwe deal zou Viaplay flink meer in de buidel moeten tasten en naar verluidt zo'n 45 miljoen euro per jaar betalen. Voor hoelang de rechten bij Viaplay blijven, is onbekend.

Ziggo had hoogste bieding

Volgens de ingewijden legde Ziggo aanvankelijk het hoogste bod neer bij de Formule 1 voor de rechten. Het bedrijf zond tot 2022 jarenlang de Formule 1 uit en zette nu (tevergeefs) alles op alles om de rechten terug te krijgen.

Ziggo hoopte met de rechten meer klanten en adverteerders binnen te halen. Vaste Formule 1-gezichten Olav Mol en Jack Plooij zouden dan moeten terugkeren op het circuit. De Formule 1 zag, ondanks het hogere bod, echter meer in een voortzetting van het contract met Viaplay.

Viaplay en Ziggo wilden desgevraagd niet reageren op het nieuws.

Problemen Viaplay

Het binnenhalen van de rechten door Viaplay is opvallend te noemen. Het bedrijf kampt met financiële en strategische problemen. Het worstelt met dure sportrechten, inflatie en energiekosten en teruglopende abonnementen.

Vorig jaar kondigde Viaplay aan zich uit een aantal landen terug te trekken. Ook is een aantal producties stopgezet en werd het personeelsbestand het afgelopen jaar met 30 procent ingekrompen. Ook zei het bedrijf dat er gepraat werd over de verkoop van activiteiten.

Naast de Formule 1 heeft Viaplay in Nederland ook de uitzendrechten van onder meer voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League en de Duitse Bundesliga.