Defensie probeert meer reservisten te werven met hulp van werkgevers

Defensie wil het aantal reservisten in zes jaar verdrievoudigen. Nu zijn er ruim 6600 reservisten, maar vanwege de toegenomen oorlogsdreiging moet het aantal parttime militairen in 2030 zijn gegroeid naar 20.000. De krijgsmacht schakelt daarbij de hulp in van het bedrijfsleven.

Kolonel Gerbe Verhaaf is op het ministerie van Defensie verantwoordelijk voor de reservisten. "Sinds de Russische inval in Oekraïne weten we dat president Poetin meer van plan is en daar moeten we ons op voorbereiden. De instabiele geopolitieke situatie in de wereld vraagt om een schaalbare krijgsmacht met flexibele inzet."

Defensie zoekt niet alleen traditionele reservisten voor het Korps Nationale Reserve, die taken voor bewaken en beveiligen op zich nemen. De krijgsmacht heeft behoefte aan specifieke kennis die op de arbeidsmarkt moeilijk te vinden is, zoals techniek, cyber security en ict.

Makkelijker maken voor reservist

Om het voor die specialisten aantrekkelijker te maken om ook een paar dagen per maand voor defensie te werken, heeft de krijgsmacht een nieuwe vorm van samenwerking met werkgevers opgezet. Defensie sluit met individuele bedrijven of organisaties convenanten, waarin wordt vastgelegd hoe hun werknemers als reservist kunnen dienen. Werknemers wordt administratieve rompslomp uit handen genomen of ze krijgen meer zekerheid over bijvoorbeeld vakantiedagen, loon en pensioen.

Lisette de Heiden werkt bij Shell, is al 10 jaar reservist en zit nu bij het 101 Geniebataljon op de kazerne in Wezep. Een dag per week stelt ze haar kennis van techniek en energie, die ze bij Shell inzet voor de bouw van windmolenparken, ter beschikking voor bouwvraagstukken van de genie. En ze gaat mee op oefening, bijvoorbeeld vorig jaar in Roemenië, waar uit het niets een kampement moest worden opgebouwd, met onderdak en voorzieningen voor energie, water en communicatie.