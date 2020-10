Bertens mist Australian Open vanwege operatie aan achillespees

De Australian Open is nog drie maanden weg, maar tennisster Kiki Bertens weet nu al dat ze daar niet aanwezig zal zijn. De 28-jarige Nederlandse heeft zich laten opereren aan haar achillespees en mist daardoor het begin van het nieuwe tennisseizoen.

"Zoals jullie misschien al wisten, liep ik al erg lang met klachten aan mijn achillespees", laat Bertens via Instagram weten. "Dat belemmerde mij de laatste tijd teveel in trainingen en wedstrijden."

'Sterker en fitter terugkomen'

"De enige mogelijkheid om weer het maximale uit mijn trainingen en wedstrijden te halen, was om me te laten opereren", gaat Bertens verder. "Dit heb ik dan nu ook gedaan. Hierdoor mis ik het begin van 2021 en ik zal dus niet deelnemen in Australië. Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk sterker en fitter terug te komen."