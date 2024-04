Judoka Polling kan voor Italië uitkomen, ook internationale bond akkoord

Judoka Kim Polling mag uitkomen voor Italië. Dat heeft de Internationale Judofederatie bekendgemaakt. Ruim twee weken geleden werd duidelijk dat de viervoudig Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram in het vervolg onder de vlag van Italië wil judoën.

Hoewel de Nederlandse judobond (JBN) en de Italiaanse bond toen al hun medewerking verleenden, moesten er nog wel wat administratieve hobbels genomen worden. Nu de internationale bond heeft ingestemd, kan de 33-jarige Polling haar debuut voor Italië maken.

"Kim is vanaf vandaag officieel Italiaans voor iedereen. Voor mij is ze dat al acht jaar, sinds ze in Turijn woont en traint", zegt bondscoach Francesco Bruyere. "Ze heeft uit liefde een belangrijke levenskeuze gemaakt die gerespecteerd en verwelkomd moet worden in de geest van vriendschap en wederzijdse voorspoed van de Europese Unie."

"Kim is een kampioene van absolute waarde en voor het Italiaanse nationale team is het een geweldige kans om haar in het team te hebben en een stimulans voor de groei van de atleten in dezelfde categorie. De categorie tot 70 kilogram is nog open voor olympische kwalificatie en de meiden zullen allemaal in een positie worden gebracht om het olympisch ticket te verdienen."

Spelen

De 33-jarige Polling woont sinds 2017 in Italië, waar ze met haar man en dochter een bestaan heeft opgebouwd. De JBN meldt dat Polling, die op 29 maart het verzoek bij de judobond indiende, de kans krijgt om in de topsportselectie van de Italiaanse politie en defensie te worden opgenomen.

Het is ook de verwachting dat Polling deze zomer kan deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. Ze heeft één olympische deelname op haar naam in Rio de Janeiro in 2016, waar ze in haar eerste partij werd uitgeschakeld.