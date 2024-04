Vlak parcours, toch bergpunten in eerste etappe Tour de Femmes dankzij tunnel

Al na de eerste etappe van de Tour de France Femmes worden er bergpunten en de bijbehorende bolletjestrui uitgereikt, maakte Tourdirecteur Christian Prudhomme donderdag bekend in Rotterdam. En dat is best bijzonder, want die eerste etappe gaat van Rotterdam naar Den Haag.

Het 124 kilometer lange parcours door Nederland staat niet bekend om het heuvelachtige karakter. Toch kunnen er bergpunten verdiend worden, omdat de renners door de Maasdeltatunnel fietsen.