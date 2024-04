Rus zorgt voor verrassing op WTA-toernooi Rouen en klopt favoriete Pavljoetsjenkova

Arantxa Rus heeft voor een verrassing gezorgd op het WTA-toernooi in Rouen. De 33-jarige Nederlandse tennisster versloeg op het gravel in Frankrijk de als eerste geplaatste Anastasija Pavljoetsjenkova uit Rusland.

Dankzij de zege (6-3, 1-6, 6-3) plaatste ze zich voor de kwartfinales. Pavljoetsjenkova is de nummer 22 van de wereld, Rus is de mondiale nummer 53 en daarmee de beste Nederlandse tennisster van dit moment.

Rus maakte het in de eerste set onnodig spannend. Ze leidde met 5-0, maar kreeg het toen lastig. De Russin pakte drie games op rij, maar miste in de volgende game twee kansen om op 5-4 te komen.

Na de eenzijdig verlopen tweede set was Rus in het begin van set drie weer bij les. Ze liep uit naar 4-0, zakte toen wat in, maar was weer op tijd scherp. Ze benutte haar eerste wedstrijdpunt, op de service van Pavljoetsjenkova.

Derde kwartfinale van het jaar

Voor Rus is het haar derde kwartfinaleplaats van het jaar. Begin dit jaar reikte ze tot de kwartfinales in Hobart en in februari in Cluj Napoca. Tot de halve eindstrijd reikte ze in 2024 nog nergens.

Bij de laatste acht neemt Rus het op tegen de Poolse Magda Linette.