Meteen een sprintrace bij terugkeer Formule 1 in China, tot onvrede van coureurs

Nu reist Verstappen af naar China als drievoudig wereldkampioen, leider in de WK-stand en topfavoriet voor nog maar eens een overwinning. "Ik heb altijd graag in Shanghai gereden", zegt Verstappen, die desondanks met een dubbel gevoel aan het weekeinde begint.

Verstappen cynisch: 'Heel slim'

In China staat de eerste van zes sprintraces van het seizoen gepland. Verstappen is überhaupt geen fan van sprintraces, maar nu al helemaal niet. "We zijn al een tijd niet meer in Shanghai geweest en hebben maar één training voordat het moet gebeuren. Heel slim, dus", zegt hij cynisch.

Ferrari-rijder Carlos Sainz valt hem bij. "Het is een prachtig circuit met goede inhaalmogelijkheden. Ik denk dat velen van ons er graag komen. Maar in de rijdersbijeenkomst hebben we tegen de FIA (de autosportfederatie, red.) en de F1-leiding gezegd dat het niet handig is dat na vijf jaar afwezigheid meteen te doen."