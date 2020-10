Tweede Kamer: 30 kilometer in bebouwde kom als standaard

Geen 50 meer, maar 30 kilometer per uur als standaard in de bebouwde kom. Dat voorstel van GroenLinks en SGP is aangenomen in de Tweede Kamer.

Volgens de initiatiefnemers wordt het daarmee veiliger, vooral in de buurt van scholen en kinderopvanglocaties. "Kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen en lopen. Richt het verkeer in met kwetsbare deelnemers als uitgangspunt", zegt GroenLinks-Kamerlid Kröger.

Andersom

Het voorstel laat overigens wel ruimte voor een hogere maximumsnelheid "als het veilig kan", bijvoorbeeld op doorgaande wegen. Gemeenten moeten dan wel motiveren waarom op die plek sneller kan worden gereden. Op dit moment is het andersom: in principe geldt 50, tenzij de situatie erom vraagt dat het 30 is.

In het debat eerder deze maand waarin dit voorstel werd besproken stelde minister Van Nieuwenhuizen dat ze het een onnodig plan vindt, omdat gemeenten het nu al zelf kunnen bepalen. Ze gaf daarbij aan dat op dit moment op 70 procent van de wegen binnen de bebouwde kom de standaard al 30 kilometer per uur is.

Het voorstel werd met grote meerderheid aangenomen. Onder meer de regeringspartijen D66, CDA en ChristenUnie stemden voor. De minister moet nu duidelijk maken hoe ze het voorstel wil uitvoeren.