Hereniging Verstappen en Sainz op komst? Adviseur Marko bevestigt contact met Spanjaard

De stoelendans in de Formule 1 is in volle gang en heeft vandaag weer een nieuw hoofdstuk gekregen.

Helmut Marko, topadviseur van Red Bull Racing en verantwoordelijk voor de contracten en de coureurs bij de Oostenrijkse renstal, zegt dat er met Carlos Sainz is gesproken over de mogelijkheid om komend seizoen teamgenoot te worden van Max Verstappen.

De Spanjaard moet na dit seizoen vertrekken bij Ferrari ten faveure van Lewis Hamilton en heeft nog geen stoeltje voor komend seizoen.

"We praten met hem, maar hij heeft een zeer lucratief aanbod van Audi dat we niet kunnen evenaren of overtreffen", aldus Marko in gesprek met de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung. Autofabrikant Audi heeft het Formule 1-team van Sauber overgenomen en zal in 2026 zijn intrede doen in de Formule 1.