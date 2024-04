AED en cursus voor alle voetbalclubs: 'Kastje alleen redt geen levens'

De KNVB en de Hartstichting gaan zoveel mogelijk voetbalclubs helpen om hun vereniging 'hartveilig' te maken. Alle 2800 voetbalverenigingen in Nederland krijgen hulp bij het aanschaffen, plaatsen en onderhoud van een AED.

Veel clubs hebben een AED, een automatische externe defibrillator, maar vaak is het apparaat niet direct in te zetten bij een hartstilstand. Bijvoorbeeld omdat de AED in een afgesloten ruimte hangt of omdat vrijwilligers niet goed genoeg weten hoe je met de AED iemand reanimeert.

"Een kastje alleen redt geen levens", zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting. "Mensen moeten elkaar helpen en dan moet je weten wat je moet doen. Daarom willen wij daar extra aandacht voor vragen."

6 minuten

Daarom gaat de Hartstichting samen met de Nederlandse Reanimatie Raad trainingen geven bij voetbalverenigingen, tegen een goedkoper tarief. Snijder: "We zijn al langer bezig om ervoor te zorgen dat mensen binnen 6 minuten geholpen kunnen worden bij een hartstilstand, omdat de kans dan het grootst is dat je het overleeft. Dat willen we ook in de buurt van sportvelden. Niet in de laatste plaats omdat het heel ingrijpend is, iedereen schrikt zich een hoedje als iemand in elkaar stort op het veld."

Hoeveel mensen jaarlijks overlijden aan een plotselinge hartstilstand tijdens het sporten, is niet bekend. Snijder: "Een hartstilstand treft niet alleen oudere mensen. Kijk naar Nouri, Eriksen, Dost. Het gebeurt ook bij topsporters. En dan overkomt het ook amateurvoetballers. Daarom denken wij nu: tandje erbij en zorgen dat al die vrijwilligers bij de amateurclubs een reanimatiecursus kunnen volgen."