Kamer wil dat Van Rij verdergaat met spaartaks, doel nu per 2027

De Tweede Kamer wil een aangepast plan van demissionair staatssecretaris Van Rij voor de nieuwe spaartaks komende tijd toch behandelen. Dit hoewel het kabinet demissionair is en Van Rij heeft gewaarschuwd dat het niet eenvoudig is. Dat bleek vandaag in een debat over de al veel besproken nieuwe belasting op sparen, beleggen en onroerend goed. Het streven is nu dat de plannen in 2027 ingaan.

Vorig jaar september liet Van Rij aan de Kamer weten dat de invoering van een nieuw stelsel opnieuw vertraging opliep. Het plan was om per 2026 belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement op spaargeld en beleggingen in box 3, maar dat bleek niet haalbaar. Eerder was de invoeringsdatum al van 2025 naar 2026 verschoven. Van Rij waarschuwde vorige maand voor verdere vertraging.

Maar partijen in de Kamer willen dat Van Rij toch alles op alles zet om door te gaan. ChristenUnie Kamerlid Grinwis: "Als we er nu niet uitkomen, wat gaan we dan doen? Ik denk niet dat we een slimmere staatssecretaris krijgen." Om invoering per 2027 te halen, wil Van Rij voor de zomer met een aangepast wetsvoorstel komen.

Geen lager tarief voor tweede huis

Voor mensen met een tweede huis zal één van de te verwachten aanpassingen minder goed nieuws zijn. Het blijkt praktisch onuitvoerbaar om een onderscheid te maken tussen hen en beleggers met veel panden. Het lagere tarief voor mensen met een tweede huis lijkt daardoor van de baan.

Ook een uitzondering voor aandeelhouders van familiebedrijven blijkt niet te kunnen. De Kamer wilde dat regelen uit angst voor bedrijven die door de nieuwe regels in de problemen zouden komen. Maar dat blijkt in strijd met Europese regels voor staatssteun.