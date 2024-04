Engels voetbal breekt met 153 jaar oude traditie: geen replays meer in FA Cup

Er wordt overigens meer gewijzigd, met als doel het bekertoernooi aantrekkelijker te maken. Zo wordt de vijfde ronde niet meer midweeks maar in het weekend gespeeld en wordt de vierde ronde verspreid van vrijdag tot en met woensdag om meer duels uit te kunnen zenden.

153 jaar replays

Fans van oeroude tradities in het voetbal zullen de replays missen. Al sinds de oprichting van de FA Cup in 1871 bestaan de replays, vaak goed voor gedenkwaardige clashes. Al in de eerste editie waren replays nodig, al was het toen nog niet in de regels opgenomen en mochten in die jaren na een gelijkspel soms beide teams door als een andere club zich had teruggetrokken.

In de decennia die volgden kwamen ook meervoudige replays voor. Zo speelden Alvechurch en Oxford City in 1971 zes wedstrijden om tot een winnaar te komen in de vijfde ronde, het langstdurende FA Cup-duel ooit.

Arsenal en Liverpool speelden in 1980 vier keer tegen elkaar om een plek in de finale. Na drie keer een gelijkspel (na verlenging), werd Brian Talbot de held van de Londenaren in het vierde treffen tussen de topclubs.