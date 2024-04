RIVM krijgt meer klachten over bijwerkingen borstimplantaten en spiraaltjes

Afgelopen jaar hebben mensen met een implantaat vaker bijwerkingen gemeld dan een jaar eerder. Het meldpunt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zag een toename van ruim 50 procent.

In totaal maakten 295 mensen een melding van bijwerkingen. In bijna alle gevallen (97 procent) worden de meldingen gedaan door vrouwen.

Borstimplantaten

Veruit de meeste meldingen (72 procent) gingen over borstimplantaten. De vrouwen met bijwerkingen van hun borstimplantaat hebben vooral last van vermoeidheid. Ook gewrichtspijn, pijn in de borsten en geheugenproblemen zijn veelvoorkomende meldingen.

Op ruime afstand van meldingen over borstimplantaten volgen melden over koperspiraaltjes. Daar kwamen 94 meldingen over binnen, 18 procent van het totaal. Vrouwen hebben daarbij vooral last van hevig bloedverlies tijdens de menstruatie, maar ook van uitzakking van het spiraaltje en een pijnlijke menstruatie worden vaak gemeld als bijwerking.

Aantal meldingen schommelt

Het aantal meldingen van bijwerkingen van implantaten schommelt al jaren. Zo kwamen er in 2022 relatief weinig klachten (193) binnen bij het meldpunt. 2021 was met 714 meldingen juist een uitschieter.

Volgens het RIVM hangt dit vermoedelijk samen met de media-aandacht voor problemen met implantaten. Dit zou ook het hogere aantal meldingen voor borstimplantaten en koperspiraaltjes kunnen verklaren, omdat hiervoor meer aandacht is.