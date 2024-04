COA kan verder met verbouwen 'asielhotel' Albergen, bezwaren ongegrond

Het COA mag doorgaan met de verbouwing van het toekomstig asielzoekerscentrum is Albergen (Overijssel). Omwonenden hadden een kort geding aangespannen over de omgevingsvergunning, maar de rechter veegde hun bezwaren voorlopig van tafel.

Tegenstanders dienden acht bezwaarschriften in, onder meer over de verkeersveiligheid, parkeergelegenheid en de duur van de opvang. Volgens hen mocht de gemeente Tubbergen helemaal geen vergunning afgeven om het pand te verbouwen. De rechtbank gaat daar niet in mee, schrijft RTV Oost.

Het COA kan nu verder met de voorbereidingen. "Het biedt nu duidelijkheid om door te gaan met het azc", zegt een woordvoerder van de gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt.

De twee partijen gaan de uitspraak aankomende week bespreken. "Dan bekijken we wat de uitspraak voor ons precies betekent en hoe we nu verder kunnen", zegt een woordvoerder van het COA.

Demonstraties

Over de komst van het azc in Albergen is al enkele jaren strijd. In 2022 werd het voormalig hotel aangewezen als locatie voor een nieuw asielzoekerscentrum. In de zomer van dat jaar werd brand gesticht bij het hotel. Bewoners demonstreerden meermaals tegen de komst van het azc.

Eerder was er een kort geding over de verkoop van het hotel. Het COA had deze aangespannen tegen de eigenaar, omdat die onder de verkoop uit probeerde te komen.

In het 'asielhotel' komen maximaal 150 mensen. Maandag overlegt de gemeente met het COA over de planning. Dan moet ook duidelijk worden wanneer de eerste asielzoekers naar Albergen komen.

Gewraakt

De rechter zou in eerste instantie op 2 april uitspraak doen. Dat werd uitgesteld omdat de omwonenden de rechter hadden gewraakt. Ze vermoedden dat hij vooringenomen was. De wrakingskamer oordeelde dat het verzoek ongegrond was.

De voorzieningsrechter noemt de uitspraak van vandaag een voorlopig oordeel. De bodemprocedure loopt nog en de omwonenden kunnen nog naar de Raad van State stappen met hun bezwaren.