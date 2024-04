Vanavond op tv: Hoe gaat het met GroenLinks-PvdA? • De risico's van wapensteun aan Oekraïne

Hoe gaat het met GroenLinks-PvdA?

Hoe gaat het met de nieuwe fusiepartij GroenLinks-PvdA? Terwijl er in Den Haag nog altijd onderhandeld wordt over een nieuw kabinet, staat de tweede partij van ons land al vijf maanden aan de zijlijn. We spreken met de achterban van de partij, fractievoorzitter Frans Timmermans reageert en we bespreken de situatie bij de partij met onze politiek duider Arjan Noorlander.