Vanavond op tv: De risico's van wapensteun aan Oekraïne • Hoe gaat het met GroenLinks-PvdA?

De risico's van wapensteun aan Oekraïne

Wat kunnen we doen om Oekraïne te helpen bij de verdediging? Wapensteun is voor de NAVO-lidstaten op dit moment het allerbelangrijkste, zei secretaris-generaal Stoltenberg tijdens een NAVO-bijeenkomst voorafgaand aan een EU-top. Zo heeft Oekraïne gevraagd om meer Patriot-luchtafweersystemen. Daarvan zijn er in Europa nog zo'n honderd en Oekraïne heeft er nog zeven nodig om de verdediging op orde te krijgen. Wat zijn de risico's als je zoveel weggeeft? Te gast is Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies.