Andere partijen niet blij met tweet Wilders, maar het zal hem 'worst zijn'

Rond de formatie is weer gedoe ontstaan over een tweet van PVV-leider Geert Wilders. De leiders van de andere drie formerende partijen zijn niet te spreken over het X-bericht van gisteravond, Wilders zegt zich daar op zijn beurt niks van aan te trekken.

Het begon gisteren met een uitspraak van staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) in een Kamerdebat. Die noemde het een "uitstekende keuze" dat er geen kabinet-Wilders I komt. Niet lang daarna kwalificeerde Wilders de staatssecretaris op X als een "eng mannetje" voor wie het tijd is dat hij "snel opkrast".

VVD-leider Yesilgöz en NSC-leider Omtzigt noemden de tweet beiden "ongepast". Volgens haar moet je niet "dat soort kwalificaties" over mensen "eruit gooien". Yesilgöz zei te balen dat zij telkens op ophef moet reageren. "Dit moet echt ophouden."

Ze zei liever haar tijd en energie te willen steken in het "bouwen" van een kabinet. Ook Omtzigt benadrukte dat hij zich wil richten op "wat er voor het land nodig is".

Worst

BBB-leider Caroline van der Plas liet desgevraagd weten vooral "heel moe" te zijn van al het getwitter en het gepraat over elkaar. "Het is niet mijn wijze van twitteren, maar wat Geert Wilders doet moet Geert Wilders zelf weten", zei ze.

Wilders zelf zei voor aanvang van de formatiegesprekken vanmiddag niks terug te nemen van zijn bericht over staatssecretaris Van der Burg van Asiel. Hij noemde de VVD-bewindspersoon "iemand die van Nederland een groot asielzoekerscentrum heeft gemaakt".

"Als diegene zegt dat hij het fantastisch vindt dat er geen kabinet-Wilders I komt (...) dan neem ik daar op een harde manier afstand van", voegde de leider van de grootste partij daaraan toe. "Wat anderen daarvan vinden zal me verder worst zijn."

'Nieuwe verkiezingen'

Desgevraagd ging Van der Plas ook nog in op een zogenoemde retweet van Wilders. De PVV-leider herplaatste gisteren een bericht waarin de PVV wordt opgeroepen "de boel" op te blazen zodat er "nieuwe verkiezingen" komen. "Heel bijzonder", aldus de BBB-voorvrouw. "Daar moeten we het dan wel hier binnen over hebben." Overigens trok Wilders zijn retweet later weer in.

Het is niet voor het eerst dat er wrevel in de formatie ontstaan na tweets van Wilders. Ruim een week geleden bijvoorbeeld ging het over een X-bericht waarin hij schreef "nul concessies" te willen doen op het gebied van asiel. "Ons land is propvol."

"Wat Wilders doet moet hij zelf weten. Ik onderhandel niet via Twitter", zei Van der Plas daarover. Omtzigt reageerde toen ook dat onderhandelen "het beste" gaat als je dat niet via Twitter doet.

De partijleiders zitten op dit moment overigens met zijn vieren bij de informateurs. Ze spreken vandaag over de thema's veiligheid en energie en klimaat.