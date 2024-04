10 jaar cel en tbs voor doodsteken supermarktmedewerker

Jamel L. moet 10 jaar de cel in voor het doodsteken van een medewerkster van een Albert Heijn-filiaal in Den Haag. Ook heeft hij tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen voor de moord op de 36-jarige Antoneta Gjokja op 20 juni vorig jaar. De straf is gelijk aan de eis.

De rechtbank oordeelt dat hij Gjokja vermoord heeft. "Het is moord. Hij had voldoende tijd gehad om zich te bedenken. Hij zocht naar een medewerkster, voerde een innerlijk gesprek met zichzelf en sloeg toe", aldus de rechtbank.

L. kende zijn slachtoffer niet. Hij vroeg in de winkel aan een medewerker waar de messen lagen, pakte een vleesmes en stak het slachtoffer vervolgens neer op de broodafdeling. "Ik heb een mes gepakt en de daad gepleegd", zei hij eerder in de rechtszaal.

Waanbeelden

Het Pieter Baan Centrum zegt dat hij tijdens zijn daad een psychose had en dat de steekpartij hem in sterk verminderde mate valt toe te rekenen. Omdat hij niet volledig ontoerekeningsvatbaar is, oordeelt de rechter dat hij eerst lange tijd de cel in moet.

"Hij heeft een ziekelijke stoornis met ernstige waanbeelden, gedreven door waanideeën en stoornis. Maar hij was zich bewust van het feit dat hij geen mensen mag doden", aldus de rechter.

Na het vonnis van de rechter was er applaus te horen vanuit de nabestaanden, schrijft Omroep West.

'Wraak'

Jamel L. handelde naar eigen zeggen in een impuls en uit wraak. Hij vond dat hij onschuldig in de gevangenis had gezeten voor winkeldiefstal bij een ander filiaal van Albert Heijn.

Het was bij diverse instanties bekend dat Jamel L. gevaarlijk was. Hij had een lang strafblad. De man belandde kort voor de fatale steekpartij onbehandeld op straat omdat een eerdere zaak tegen hem werd geseponeerd, bleek onlangs uit onderzoek van Omroep West. Zo kwam hij ondanks een eerdere tbs-veroordeling snel weer vrij.