Zeldzame giftige nachtaapjes-tweeling geboren in Amersfoort

Het giftige nachtaapje is onder meer bedreigd omdat ze in Azië als huisdier worden gehouden en gebruikt in de traditionele geneeskunde. En hun leefgebied wordt steeds kleiner door het kappen en verbranden van de bossen.

Het geslacht van de jongen in Amersfoort is nog niet bekend. Dat wordt op een later moment vastgesteld aan de hand van DNA-onderzoek van een haartje van de jonge dieren.

"De kersverse moeder is beschermend over haar jongen. Daarom wachten we er nog mee totdat de moeder het toelaat dat wij in de buurt komen", zegt de verzorgster.