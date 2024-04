Nederland en België beginnen gezamenlijke volleybalcompetitie

Nederland en België slaan de handen ineen met een gezamenlijke volleybalcompetitie. Vanaf komend seizoen strijden de beste vier clubs van beide landen bij de mannen en de vrouwen tegen elkaar, van februari tot en met april. Die korte competitie zal de BeNe Conference gaan heten.

De beste clubs op de ranglijst nemen het vervolgens ook tegen elkaar op in de BeNe Cup, een eendaagse wedstrijd in december. De eerste editie van deze nieuwe beker is al op 29 december van dit jaar. Het wordt een duel tussen de kampioenen van Nederland en België, gehouden in Den Bosch.