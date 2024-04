Duitse politie pakt Russische spionnen op voor plannen sabotageacties

In Duitsland zijn twee vermoedelijke spionnen aangehouden. Ze zouden voor Rusland Amerikaanse bases hebben bespioneerd en aanvallen op militaire transportroutes hebben gepland. Ze wilden daarmee de Duitse hulp aan Oekraïne dwarsbomen.

Speciale politiediensten hielden de twee verdachten aan in de stad Bayreuth in de deelstaat Beieren. Hoofdverdachte is de 39-jarige Dieter S. Hij heeft het Duitse en Russische staatsburgerschap en kwam onder de aandacht van de autoriteiten omdat hij tussen 2014 en 2016 voor de "Volksrepubliek Donetsk" tegen Oekraïne vocht.

Sinds oktober vorig jaar had Dieter S. contact met iemand die was verbonden aan de Russische geheime dienst. Er werden volgens het Duitse Openbaar Ministerie ideeën uitgewisseld over sabotage-operaties in Duitsland. S. zou ermee hebben ingestemd om branden te stichten en aanvallen met explosieven uit te voeren op militaire infrastructuur en wapenfabrieken.

Foto's van militaire transporten

Als voorbereiding verzamelde hij informatie over potentiële doelwitten, waaronder ook faciliteiten van het Amerikaanse leger. De tweede verdachte, de 37-jarige Duits-Russische Alexander J. hielp hem bij die verkenningen.

Beiden maakten foto's van militaire transporten en goederen. Volgens weekblad Der Spiegel ging het onder meer om militaire faciliteiten in Grafenwöhr, een plaats in Beieren. Er is daar onder meer een oefenterrein waar het Amerikaanse leger Oekraïense soldaten traint, onder meer op Abrams-gevechtstanks.

De aanklagers beschuldigen beide mannen van spionage. Dieter S. wordt daarnaast verdacht van lidmaatschap van een buitenlandse terroristische organisatie, het optreden als agent voor sabotage-doeleinden en het afbeelden van militaire faciliteiten op een manier die de veiligheid in gevaar brengt.