Palestijn wint World Press Photo met moment van 'onvoorstelbaar verlies'

Naast de prijs voor beste foto is er ook een prijs voor het beste fotoverhaal, het beste langdurige project. Dat kan bijvoorbeeld een fotocollage gaan. Die prijs ging naar Lee-Ann Olwage uit Zuid-Afrika met een fotoserie over dementie in Afrika.

In de categorie lange termijn won Alejandro Cegarra uit Venezuela met een fotoserie over vluchtelingen in Mexico die de grens met de VS willen oversteken. De Oekraïense fotograaf Joelja Kotsjetova won de prijs in de Open Format-categorie met beelden van de oorlog in haar land.

Bekijk hier enkele foto's van de winnende series: