Deelneemster online datingshow mag Marokko niet uit

De Marokkaans-Nederlandse deelneemster van een controversiële online datingshow op YouTube mag momenteel Marokko niet uit. Dat schrijft de regionale omroep Rijnmond na gesprekken met de vrouw.

In het land ontstond veel ophef over het programma waarbij een 20-jarige vrouw een date kiest op basis van zijn kleding. Onder meer de kledingkeuze van de deelneemster is veelbesproken in het land, maar volgens veel Marokkanen staat de inhoud ook haaks op de Marokkaanse normen en waarden.

Het ministerie van Justitie startte een onderzoek. De vrouw zegt tegen Rijnmond dat ze op het vliegveld terug naar Nederland werd tegengehouden door de douane. "Er werd mij verteld dat ik me moest melden bij de dichtstbijzijnde politie voor enkele vragen in verband met een onderzoek dat loopt."

'Nooit meegedaan'

Ze verblijft nu in een huurappartement. Tegen de omroep zegt ze dat ze "een beetje geshockeerd" is over alle ophef en het strafrechtelijk onderzoek. "Ik werd gevraagd om mee te doen aan die show en heb laten zien welke kleding ik zou aandoen", aldus de tiktokker, die meer dan een half miljoen volgers heeft.

De video is inmiddels meer dan twee miljoen keer bekeken. Op YouTube lieten duizenden mensen negatieve reacties achter. Mensen vallen ook over het feit dat ze haar hond een date liet kiezen.