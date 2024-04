Wet tegen wegwerpplastic op Curaçao, maar zal het eiland schoner worden?

Omdat plastic niet vergaat, blijft het ontzettend lang liggen en dus moest er wat aan worden gedaan, vonden activisten. Er waren geregeld 'clean ups' op het eiland: eilanders die de vervuiling aan het hart ging, besloten het afval af en toe op te rapen en af te voeren, maar dat was geen structurele oplossing.

Sinds 2018 is er daarom gewerkt aan de plasticwet. Maar ook al is die unaniem aangenomen door het parlement, dat wil niet zeggen dat er ook iets wordt gedaan, blijkt bij een lokale snackbar in Willemstad waar plastic en foambakjes worden gebruikt.

"Er moet worden gehandhaafd. Als je ervan uitgaat dat iedereen zich wel gedraagt dan gaat er niets veranderen", voorspelt een klant. "Ze maken niet schoon", zegt een ander.

Overgangsperiode

Curaçao is zo ongeveer het laatste eiland in het koninkrijk dat wetgeving op dit gebied krijgt. Op Bonaire is het er al een tijdje, daar heeft het geleid tot een lichte verbetering. Op Aruba is in 2019 een wet aangenomen, maar worden flessen nog steeds niet ingenomen. Dus daar ligt in de natuur veel glas.

Afgesproken is dat ondernemers op Curaçao een overgangsperiode van negen maanden krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe regels, maar de nieuwe wet te laten gelden, moet die nog wel worden gepubliceerd door de regering. Dat gaat op de Cariben niet altijd goed. Sommige wetten worden gewoonweg niet gepubliceerd, omdat de regering het parlement niet wil volgen. Zo'n wet blijft dan op de plank liggen.

De initiatiefneemster van de wet beschouwt de goedkeuring in het parlement dan ook als een eerste stap. Zij pleit voor een bewustwordingscampagne, maar die moet van de overheid komen. Daarom is aan de wet toegevoegd dat er over twee jaar een evaluatie moet komen.