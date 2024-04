Kamervoorzitter Bosma wil dat Europees Parlement scherp is op Russische inmenging

Tweede Kamervoorzitter Bosma vraagt de voorzitter van het Europees Parlement actie te ondernemen om de integriteit van de Europese verkiezingen te waarborgen. In een brief aan voorzitter Metsola verwijst hij naar het Kamerdebat begin deze maand over mogelijke beïnvloeding door Rusland van Nederlandse politici. De Kamer toonde zich toen zeer bezorgd over berichten uit Tsjechië over het betalen van Europese politici door Rusland, onder wie ook Nederlanders.

In zijn brief aan Metsola brengt Bosma de zorgen van de Tweede Kamer over de "pro-Russische propaganda-activiteiten" over. Hij voegt eraan toe dat die activiteiten de veiligheid van landen in Europa en de integriteit van de verkiezingen raken.

"De Tweede Kamer vindt het heel belangrijk dat de integriteit van die verkiezingen wordt gegarandeerd", schrijft Bosma. Volgens hem gaat het daarbij niet alleen om de verkiezingen zelf, maar ook om de kandidaten. Hij benadrukt dat het Europees Parlement moet zorgen voor een "transparant verkiezingsproces".

De Kamervoorzitter vult aan dat de Kamer zich ook zorgen maakt over de korte tijd die het Europees Parlement nog maar heeft om hier werk van te maken. De Europese verkiezingen zijn van 6 tot en met 9 juni. In Nederland gaan de kiezers op 6 juni naar de stembus.