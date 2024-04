Toezicht op legaal wapenbezit laat te wensen over

"Doel van de huiscontroles is om te zien of de bezitters goed omgaan met hun wapen", zegt politiewoordvoerder Robbert Salome in het NOS Radio 1 Journaal. "Vuurwapens moeten in een kluis worden opgeslagen en munitie in een aparte kluis. Het is niet de bedoeling dat je een wapen op je nachtkastje hebt liggen."

54.000 van de 65.000 wapenbezitters kregen in de afgelopen drie jaar een bezoekje van de politie. Regionaal zijn de verschillen groot: in Amsterdam werd 94 procent van de wapenbezitters gecontroleerd, in Limburg kwam de politie niet verder dan 70 procent van alle mensen die een wapen thuis hebben liggen.

Uit het systeem

"Het is mogelijk dat het ook een beetje uit het systeem van politiemensen is gegaan", zegt Salome. Hij doelt daarmee op coronacrisis, toen werden helemaal geen huisbezoeken gedaan vanwege de toen geldende maatregelen.

Naast de huisbezoeken controleert de politie wapeneigenaren ook op een andere manier. "Om je wapenvergunning te behouden moet je sowieso jaarlijks langskomen op het politiebureau. Als je met verklaringen van drie naasten kan aantonen dat alles oké is met je, wordt je vergunning met een jaar verlengd."

Weiteveen

Eerder dit jaar werd duidelijk dat de controle op wapenbezit te wensen over laat. Richard K. pleegde een dubbele moord in Weiteveen op de kopers van zijn huis. K. deed dat met wapens die hij niet in huis had mogen hebben, maar de politie trok zijn wapenvergunning niet in toen het conflict in de maanden daarvoor opliep. Dat had wel gemoeten, omdat mensen die een wapen hebben van onbesproken gedrag moeten zijn.

De woordvoerder benadrukt dat het overgrote deel van de wapenbezitters wel te maken krijgt met toezicht aan huis. Toch realiseert de politie ook het belang van de driejaarlijkse huisbezoeken. "We gaan opnieuw bij de politiemensen die de controles moeten uitvoeren, dit onder de aandacht brengen. Het is belangrijk dat dit wordt uitgevoerd, ondanks de dagelijkse druk voor mijn collega's. We willen terug naar de situatie van voor de coronacrisis."