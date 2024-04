Nabestaanden boos over uit reclame gefotoshopte Grenfell Tower in Londen

Een pijnlijk moment voor nabestaanden van de Grenfell Tower-brand in Londen: in een reclame op de streamingdienst van zender Channel 4 blijkt de toren met bewerkingssoftware te zijn weggehaald uit de achtergrond van een voetbalveld. De reclame is inmiddels overal weggehaald.

Bij de vernietigende brand in de Londense woontoren kwamen 72 mensen om het leven in 2017. De toren staat er nog steeds en is nu gehuld in wit doek en enorme borden met de tekst 'Forever in our Hearts'.