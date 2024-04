Brandalarm in tramtunnel Voorburg houdt inwoners wakker

In een tramtunnel in Voorburg heeft vannacht zeker vijf kwartier lang het brandalarm geloeid. Het geluid was kilometers verderop te horen.

Het alarm ging vanaf 01.00 uur af. Onafgebroken waren Engels- en Nederlandstalige instructies zoals 'volg de bordjes' en 'follow the lines' te horen, gevolgd door een loeiend geluid.

"Ik woon drie kilometer verderop en kon het horen terwijl ik binnen zat", zegt een man tegen een persfotograaf ter plaatse. "Ik wilde slapen, maar was te nieuwsgierig dus ben hiernaar toegekomen."

Volgens de man waren het alarm en de instructies loeihard. Bovendien werkte de akoestiek van de tunnel als een luidspreker. "Ik kon bijna verstaan wat ze zeiden."

Oorzaak onduidelijk

Een inwoner op X schreef om 01.20 uur onder meer aan de politie en gemeente: "Kan het alarm in de tunnel van de N14 uit? Heel Leidschendam-Voorburg wordt wakker gehouden!"

De brandweer kwam snel ter plaatse maar kon het alarm niet meteen uitschakelen. Omroep West schrijft dat het niet duidelijk is waardoor het alarm zolang kon afgaan. Van brand was in ieder geval geen sprake.