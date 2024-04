Internationaal phishing-netwerk opgerold, vijf arrestaties in Nederland

De politie heeft in verschillende landen een groot phishing-netwerk opgerold dat nep-websites van bijvoorbeeld banken en overheidsinstanties verkocht aan andere criminelen, die er op hun beurt mensen mee probeerden op te lichten. Zo zijn 500.000 creditcardgegevens buitgemaakt en 1,2 miljoen wachtwoorden gestolen.

Wereldwijd zijn er 37 mensen gearresteerd, vijf van hen in Nederland. In totaal doorzochten politiediensten meer dan 70 adressen. Het onderzoek begon al in de zomer van 2022 en stond onder leiding van de Londense politie. Ook Europol en de FBI waren erbij betrokken.

Het netwerk LabHost op het darkweb werd volgens de Londense politie in 2021 opgezet door een crimineel cybernetwerk. Oplichters zonder technische vaardigheden konden inloggen en kiezen uit bestaande sites of op maat gemaakte pagina's aanvragen van vertrouwde merken die waren nagemaakt.

Ze bombardeerden hun slachtoffers vervolgens met berichten die bedoeld waren om hen ertoe te verleiden online betalingen te doen. Volgens de politie van Londen trapten vooral jongere mensen in de phishing-zwendel. Inmiddels is het netwerk door de politie geïnfiltreerd en verstoord.