Havo-leerlingen stappen vaker over naar het mbo

Steeds meer havo-leerlingen kiezen voor het mbo. In drie jaar tijd is die groep meer dan verdubbeld. Verruilden in 2020 nog 3545 leerlingen het vierde jaar van de havo voor het mbo, in 2023 waren dat er 8080. Dat blijkt uit cijfers van DUO.

Dat ziet ook de Inspectie van het Onderwijs in het jaarlijkse onderzoek naar de Staat van het Onderwijs in Nederland, dat gisteren werd gepresenteerd. Bijna één op de tien leerlingen uit havo 4 maakte vorig jaar de overstap naar het mbo.

Havisten die naar het mbo gaan, kiezen het vaakst voor een opleiding in de richting van horeca, verpleegkunde of marketing en communicatie. Ook sportopleidingen en de opleiding tot pedagogisch medewerker in de kinderopvang zijn bij deze leerlingen in trek.

De 20-jarige Tom Hoving vond zichzelf niet geschikt voor de boeken. In de mbo-opleiding werktuigbouw op het Technisch College Rotterdam heeft hij zijn passie gevonden. "Ik wist al vroeg dat ik iets technisch wilde doen en ik word nu heel anders opgeleid."

Positieve keuze

Waar er voorheen veel druk was op leerlingen om de havo af te maken en daarna door te stromen naar het hbo, is er nu vaker oog voor het mbo, ziet ook de MBO Raad. "De aantallen nemen echt toe", zegt voorzitter Adnan Tekin.

Op verzoek van een aantal havo-decanen is het ROC Midden Nederland een programma gestart om havo-leerlingen die vastlopen te enthousiasmeren voor het mbo. Ook Suzanne Slot doet mee. Tom Hoving koos al eerder voor de overstap: