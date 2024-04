Wekdienst 18/4: EU-top over economie • Uitspraak zaak doodsteken AH-medewerkster

Wat heb je gemist?

Sinds 2015 zijn door zelfdodingsmiddel X zeker 172 mensen gestorven, blijkt uit onderzoek van stichting 113 Zelfmoordpreventie en de GGD in Amsterdam. Naar eigen zeggen is het voor het eerst dat zo'n onderzoek is gedaan.

De gemiddelde leeftijd van de overleden mensen is 59 jaar, maar de grootste groep bestond uit mensen van boven de 70 jaar. De onderzoekers zeggen dat 70 procent van de mensen die het middel X gebruikten psychische klachten had, zoals een depressie of angststoornis.

