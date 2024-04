Duizenden geëvacueerd na vulkaanuitbarstingen op Sulawesi

Ruim 11.000 mensen in het noorden van Indonesië, die in de buurt van de Ruang-vulkaan wonen, moeten hun huis verlaten. De vulkaan op het eiland Sulawesi barstte de afgelopen dagen verschillende keren uit. Daardoor zijn er zorgen dat de berg van 725 meter hoog zal instorten en zo een tsunami zal veroorzaken.

De vulkaan in Noord-Sulawesi barstte dinsdag voor het eerst uit en gisteren volgden nog vier uitbarstingen. De afgelopen 24 uur waren er ten minste vijf grote uitbarstingen, meldt het Indonesische Centrum voor Vulkanologie en Geologische Rampenbestrijding.

Het 'vulkaanalarm' is naar het hoogste niveau bijgesteld en een regionaal vliegveld is gesloten. Paarse bliksemflitsen scheuren de lucht boven de uitbarstende vulkaan, tonen video's op sociale media.

As te dichtbij

Gisteren verlieten al 800 inwoners het gebied. "We rennen, jongens", zei een getuige die de uitbarsting filmde terwijl hij zich haastte om weg te komen. "We vertrekken omdat de as dichtbij komt."

De autoriteiten roepen mensen op om in ieder geval op zes kilometer afstand te blijven van de berg. In eerste instantie was dat vier kilometer, meldt Al Jazeera.

Inwoners en reddingswerkers keken gisteren vanaf een afstand naar de vulkaan: