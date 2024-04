Holland Casino wil meer jongere klanten het casino in

Holland Casino krijgt steeds meer bezoekers, maar zo druk als voor corona is het nog niet. Afgelopen jaar werd het casino 5,1 miljoen keer bezocht, een stijging van 24 procent ten opzichte van vorig jaar. Vóór corona kwamen er nog een miljoen bezoekers meer langs.

Het staatsgokbedrijf ziet dat bezoekers minder uitgeven en dat de gemiddelde leeftijd stijgt. In 2018 waren bezoekers gemiddeld 46,6 jaar oud, nu is dat 48,2 jaar. Daardoor staat de toekomst van de casino's onder druk.

Om nieuwe spelers binnen te halen, gaat het bedrijf investeren in concepten die nieuwe generaties aanspreken. Ook wil het meer diversiteit onder het personeel, zodat meer doelgroepen zich welkom voelen in de casino's.

Preventiegesprek

De laatste jaren is er meer discussie over problemen met gokverslaving. Het gaat dan vooral over online gokken. Bij Holland Casino neemt het marktaandeel in de online gokmarkt af, onder meer door toegenomen concurrentie van buitenlandse gokbedrijven.

In de fysieke casino's voert het bedrijf preventiegesprekken om vooral jongeren bewust te maken van de risico's van gokken. Afgelopen jaar hield het bedrijf meer dan 1500 van dit soort gesprekken met jongeren onder de 24 jaar.

Gokkasten uit

Holland Casino maakt zich zorgen over de winstgevendheid. De loonkosten lopen op en ook aan energie is het bedrijf meer geld kwijt. Het probeert op energie te besparen door bijvoorbeeld de 6000 gokkasten vaker uit te zetten.

Topvrouw Petra de Ruiter waarschuwt dat de rek eruit is. "We hebben te maken met effecten van twee jaar hoge inflatie, hogere kosten om te blijven voldoen aan aangescherpte wet- en regelgeving, stijgende personeelskosten en verhoogde kansspelbelasting, waardoor we echt een strakke koers moeten varen."

Holland Casino kampt ook nog met een belastingschuld van 195 miljoen euro uit de coronaperiode. In 2023 is er ruim 50 miljoen afgelost.

Afgelopen jaar werd er 23,6 miljoen euro winst gemaakt, bijna 6,5 miljoen meer dan een jaar eerder.