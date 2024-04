Bisschop Sydney na steekincident: ik herstel snel en vergeef de dader

De bisschop die tijdens een dienst in zijn kerk in Sydney werd neergestoken, herstelt snel en vergeeft zijn aanvaller. Dat heeft hij zelf in een audiobericht op sociale media gezegd. Het is zijn eerste commentaar na de aanval van afgelopen maandag.

"Het gaat goed met mij, ik herstel zeer snel. U hoeft zich geen zorgen te maken", zei de Assyrische bisschop Mar Mari Emmanuel in het audiobericht. "Ik vergeef degene die deze daad heeft begaan. Ik zal altijd voor je bidden en degene die je hiervoor heeft gestuurd. Ik vergeef hem ook."

Een jongen van zestien is gearresteerd voor de aanval. De jongen was een bekende van de politie. De aanval was volgens de politie een terreurdaad.

De bisschop drong er bij zijn aanhangers ook op aan om rustig te blijven en niet voor eigen rechter te spelen. "Ik wil dat je je als Christus gedraagt. Jezus heeft ons nooit geleerd om te vechten. Jezus heeft ons nooit geleerd wraak te nemen en hij heeft nooit gezegd: 'oog om oog, tand om tand'." Hij spoorde daarbij zijn supporters aan om samen te werken met de politie.

Overmeesterd door kerkbezoekers

De mesaanval was in Wakeley, een buitenwijk op zo'n 30 kilometer van het centrum van Sydney. Op een livestream van de dienst was te zien dat de bisschop van de Assyrische Kerk bij het altaar wordt aangevallen door iemand in donkere kleding. Op de achtergrond is gegil en geschreeuw te horen. De verdachte wordt vervolgens door kerkbezoekers overmeesterd.

Het incident kwam een paar dagen na de steekpartij in een winkelcentrum in Sydney, waarbij zes doden vielen. De aanvaller, een man van 40, werd zelf doodgeschoten door een politieagent. De man viel vooral vrouwen aan. De politie onderzoekt wat hem daartoe bracht. Hij is in elk geval een bekende van de politie en kampte in het verleden met psychische problemen.