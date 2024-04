Opnieuw duizenden betogers tegen 'Russische wet' in Georgië

In de Georgische hoofdstad Tbilisi hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de omstreden 'buitenlandse agenten'-wet, die gisteren in eerste lezing door het parlement werd aangenomen. Van de 150 parlementariërs stemden er 83 voor de wet. Ook de afgelopen dagen waren er demonstraties.

De betogers hadden zich verzameld voor een belangrijke doorgaande weg bij het parlementsgebouw in Tbilisi. "Nee tegen de Russische wet!", werd er volgens persbureau AFP geroepen nadat het Georgische volkslied en vervolgens het Europese volkslied waren afgespeeld. Mensen hadden Georgische en Europese vlaggen bij zich.

De politie zette onder meer traangas in om een einde te maken aan het protest. Er zouden ook mensen zijn opgepakt, maar het is niet duidelijk hoeveel. Volgens persbureau AP waren er ook in diverse andere Georgische plaatsen protesten tegen de wet.

Russische invloed

De demonstranten eisen dat de wet van tafel gaat. Ze vrezen dat de wet ertoe leidt dat Georgië zich meer gaat richten op Rusland en minder op de Europese Unie. Ook Rusland gebruikt een 'buitenlandse agentenwet' om onder meer kritische journalisten en mensenrechtenorganisaties te muilkorven.

Human Rights Watch noemde de Georgische wet eerder autoritair en in strijd met het internationaal recht.

Volgens de wet moeten organisaties die meer dan 20 procent van hun financiering uit het buitenland ontvangen zich registreren als 'buitenlands agent'. Veel projecten om de democratie in Georgië te versterken worden gefinancierd met geld uit het westen.

'Treurige dag'

Een 88-jarige betoger zegt tegen het persbureau dat het "een treurige dag" is voor Georgië. "Onze regering heeft opnieuw een stap gezet richting Rusland, en weg van Europa." Tegelijkertijd is de demonstrant ook hoopvol omdat hij veel jonge mensen op de been ziet. "Zij zijn trots Europeaan en zullen die droom door niemand laten afpakken."

De wet moet nu nog twee keer door het parlement. President Zoerabisjvili van Georgië is fel tegenstander van de wet en heeft aangekondigd dat ze die zal vetoën, maar een parlementsmeerderheid heeft de macht om dat veto ongedaan maken.

Het wetsvoorstel werd vorig jaar door regeringspartij Georgische Droom ingetrokken na felle protesten, al hield de partij toen al een slag om de arm. Onlangs werd de wet echter toch weer ingediend.

EU en VS teleurgesteld

Georgië kreeg in december vorig jaar de status van kandidaat-lid van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft boos gereageerd op het wetsvoorstel en spreekt van "zeer zorgwekkende ontwikkelingen". "Deze wet is niet in lijn met de Europese normen en waarden", meldde de Commissie gisteren in een verklaring.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt "zeer bezorgd" te zijn over het wetsvoorstel. "Het maatschappelijk middenveld, de journalistiek en media zijn de hoekstenen van de democratische samenleving."