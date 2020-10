Rutte tegen Erdogan: aangifte tegen Wilders onacceptabel

Premier Rutte heeft via journalisten rechtstreeks de Turkse president Erdogan aangesproken. "Ik heb een boodschap voor president Erdogan en die is heel simpel", zei hij. "In Nederland beschouwen we de vrijheid van meningsuiting als het hoogste goed en daar horen ook cartoons bij van politici."

Rutte richtte zich via de camera tot de Turkse president: