Kimmich kopt Bayern langs Arsenal en naar laatste vier Champions League

Daarna was het beurt aan beide doelmannen om zich te onderscheiden: Arsenal-keeper David Raya op een schot van Jamal Musiala, terwijl Manuel Neuer met enige moeite een inzet van Martin Ødegaard keerde. De Duitse sluitpost had even later geluk dat Gabriel Martinelli verzuimde een hoek te kiezen na goed werk van Ødegaard.

Zo begon het wat gezapig begonnen duel langzaam maar zeker aan attractiviteit te winnen. En Arsenal aan overwicht. Maar echt doordrukken zat er niet in voor de Gunners, die bij hun laatste twee bezoeken aan de Allianz Arena (2015 en 2017) met 5-1 klop kregen.

Lat en paal

Na rust liet het spektakel minder lang op zich wachten. Al na een minuut trof de koppende Leon Goretzka de Arsenal-lat, waarna de rebound van Raphael Guerreiro via een verdediger de buitenkant van de paal raakte.