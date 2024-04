Derk Bolt moet na 30 jaar stoppen als presentator Spoorloos

Derk Bolt (68) zal in het nieuwe televisieseizoen niet meer te zien zijn als presentator van Spoorloos, meldt KRO-NCRV. De omroep gaat de opzet van het programma in het nieuwe seizoen aanpassen en heeft besloten niet door te gaan met Bolt. De laatste uitzending met Derk Bolt als presentator is op 1 mei.

"Na dertig jaar als presentator stopt het hier voor mij, spijtig genoeg. Ik ga mij richten op andere programma's die op mijn pad komen", aldus Bolt.

Hij dankt de deelnemers aan Spoorloos die bereid waren hun vragen en persoonlijke verhalen te delen. Ook spreekt hij zijn dank uit aan "al die miljoenen kijkers voor alle support door de jaren heen. Ik zal ze missen."

Ontvoering

Bolt was sinds 1991 betrokken bij het programma, eerst als presentator die vanuit de redactiekamer verslag deed van zoekacties in het buitenland. Al snel daarna ging hij zelf op op pad. Hij reisde voor Spoorloos de hele wereld over, op zoek naar uit het oog geraakte familieleden.

In 2017 was Bolt zelf enige tijd spoorloos toen hij met zijn vaste cameraman Eugenio Follender in de Colombiaanse jungle werd ontvoerd door rebellen. Na een week werden ze vrijgelaten. Later schreef hij een boek over die gebeurtenis.

Bolt nam zich voor ooit terug te keren naar het gebied waar hij werd ontvoerd om zijn ontvoerders te interviewen en terug te kijken op de spannende, levensbedreigende omstandigheden. Of het is gelukt is te zien in een speciale extra Spoorloos-uitzending op dinsdag 23 juli.

Twee deelnemers verkeerd gekoppeld

In 2022 lag het programma onder vuur toen journalist Kees van der Spek in het programma Oplichters Aangepakt naar buiten bracht dat adoptiekinderen in Colombia door Spoorloos aan de verkeerde biologische ouders waren gekoppeld. Een Colombiaanse tussenpersoon zou zeker twee mismatches hebben gemaakt.

KRO-NCRV zag geen reden om met het programma te stoppen. Wel zei de omroep lokale medewerkers voortaan beter te zullen screenen.

In de nieuwe opzet blijft Spoorloos volgens KRO-NCRV mensen samenbrengen die elkaar uit het oog zijn verloren, maar zal het accent minder liggen op adoptie en buitenlandse zoektochten.

KRO-NCRV-mediadirecteur Sandra Hilster bedankt Derk Bolt voor de ruim dertig jaar die hij het gezicht was van het programma. "Met vakmanschap, toewijding en soms gevaar voor eigen leven wist hij familieleden na jaren weer te herenigen. Daar zijn niet alleen de deelnemers, maar ook wij hem enorm dankbaar voor."