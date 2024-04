Oud-regeringstoestel KBX, een Fokker 70, weer te koop

Een onder Nederlandse luchtvaartfanaten en koningshuisliefhebbers geliefde Fokker 70 staat sinds kort weer te koop. Het voormalige regeringsvliegtuig is onder de naam PH-KBX 21 jaar gebruikt door de regering en leden van het koninklijk huis. In zijn tijd als kroonprins heeft Willem-Alexander ermee gevlogen.

Het vliegtuig van Nederlandse makelij werd in 2017 verkocht aan Alliance Airlines in Australië. Dat bedrijf betaalde er 3,7 miljoen euro voor en gebruikte het zeven jaar als VIP-toestel. Onlangs besloot de luchtvaartmaatschappij de Fokker te verkopen. Het is onduidelijk hoeveel het toestel zal opleveren.

Gesloten envelop

"Het vliegtuig wordt verkocht op basis van een bod in een gesloten envelop", zegt Peter van Oostrum namens de Fokker Services Group. Het in Nederland gevestigde onderhoudsbedrijf is voor deze klus ingeschakeld door de Australische luchtvaartmaatschappij.

"De enveloppen, digitaal of fysiek, worden op 15 mei opengemaakt in Sydney en het hoogste bod wint." Er is concrete interesse uit Europa en Afrika, zegt Van Oostrum. Dat zijn geen particulieren of musea, maar bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen. "Het zijn vooral operators die ervaring hebben met Fokker-vliegtuigen. Want het is een vrij uniek toestel."